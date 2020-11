27 neue Corona-Fälle sind am Freitag vom Landesuntersuchungsamt für das Stadtgebiet Speyer gemeldet worden. Das sind zwar nicht mehr so viele wie an den beiden Tagen zuvor mit je 46, trotzdem steigt der Sieben-Tage-Inzidenzwert pro 100.000 Einwohner: Die 269 am Freitag bedeuteten einen neuen Höchststand. 277 der bisher 465 Corona-Infizierten in Speyer gelten als aktuelle, noch nicht genesene Fälle. Die Arztpraxen sind laut Oberbürgermeisterin Stefanie Seiler (SPD) noch nicht überlastet: „Das Abstrichzentrum ist eine große Entlastung.“ Die „Corona-Ambulanz“ im früheren Stiftungskrankenhaus, die im Frühjahr geöffnet war, könne somit im Bereitschaftsmodus bleiben.

Auch an den Speyerer Schulen kamen wieder einzelne Infektionsfälle hinzu, wobei die Stadt weiterhin davon ausgeht, dass diese von außen in die Schulen getragen werden. Für wie viele Schüler und Lehrer in der Summe häusliche Isolierung angeordnet ist, kann die Behörde nicht sagen. „Wir hätten solche Detailinfos auch gerne“, so Sprecherin Lisa Eschenbach. Klar ist aber, dass zuletzt nach Corona-Fällen der Präsenzunterricht für zwei fünfte und zwei siebte Klassen des Nikolaus-von-Weis-Gymnasiums gestoppt wurde. Zwei weitere Infizierte werden vom Gymnasium am Kaiserdom gemeldet. Als Kontaktpersonen einer Fünftklässlerin sind 14 Schüler und eine Lehrkraft, als Kontaktpersonen einer Elftklässlerin 19 Schüler in Quarantäne.