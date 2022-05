Am Mittwochabend hat ein 27-Jähriger einen Angestellten sowie einen Kunden in einem Einkaufsmarkt in der Franz-Kirrmeier-Straße bedrängt. Wie die Polizei mitteilt, habe sich der Mann zunächst in Boxerstellung vor den Angestellten des Markts aufgebaut. Anschließend habe er diese Haltung auch gegenüber einem Kunden eingenommen und ihn bis zu dessen Auto auf dem Parkplatz verfolgt. Bei Eintreffen der Polizei habe der 27-Jährige gespuckt und aggressiv geschrien. Die Beamten haben ihn zu Boden gebracht, gefesselt und ihn Gewahrsam genommen.