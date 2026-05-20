Vor knapp drei Jahren lernten sich eine damals 18-Jährige und ein 23-Jähriger auf dem Speyerer Brezelfest kennen. Zwei Tage später endete ein Treffen fatal.

Unterschiedlicher könnten die Sichtweisen nicht sein. Auf der einen Seite steht ein Angeklagter, für den sein Verteidiger vor dem Amtsgericht in Speyer erklärt, der Sex damals sei einvernehmlich gewesen. Und auf der anderen eine junge Frau, die sich als Opfer einer Vergewaltigung sieht und sagt: „Ich hätte nicht gedacht, dass mir das passiert.“ Richterin Sascha Umealo-Wells und zwei Schöffen müssen in der „Aussage gegen Aussage“-Situation eine Entscheidung treffen.

In wichtigen Punkten sind die Geschehnisse von damals durchaus unstrittig. Freitagabends beim Brezelfest lernen sich die junge Frau und der fünf Jahre ältere Mann kennen. Beide finden sich nicht unsympathisch, tauschen Handynachrichten aus und verabreden sich für den Sonntag. Der damals 23-Jährige holt die 18-Jährige mit seinem Auto abends ab und es geht zunächst an den Rhein in Speyer. Beim Spazieren legt der junge Mann den Arm um seine Begleiterin. Danach fahren sie zu der Speyerer Kindertagesstätte, in der die 18-Jährige ihr Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ) ableistet. Dort setzen sie sich auf eine Bank, es kommt zu einem Kuss.

Verteidiger: „Es war romantisch“

Anschließend – es ist inzwischen 23 Uhr – führt die Fahrt auf den leeren Parkplatz des Netto-Supermarkts in Otterstadt. Der Mann ergreift die Initiative: Auf der Rückbank seines BMW dringt er mit dem Finger in die 18-Jährige ein, befriedigt sie oral und zieht sich aus. Warum die Intimitäten dann enden, darüber gibt es verschiedene Versionen. Unbestritten ist, dass der Mann die 18-Jährige noch nach Hause fährt.

Von einem „einvernehmlichen Geschehen“ spricht Yannic Ippolito, der Anwalt des Angeklagten. Sein Mandant habe nie den Eindruck gehabt, etwas gegen den Willen der 18-Jährigen zu tun. „Es war romantisch“, beschreibt der Verteidiger die Situation. Bei den Intimitäten auf dem Supermarkt-Parkplatz habe die junge Frau zunächst mitgemacht, dann aber darum gebeten, auf den Geschlechtsverkehr zu verzichten. Da habe sein Mandant von ihr abgelassen und, weil er einen sich nähernden Pkw bemerkte, und gesagt: „Beenden wir den Abend.“ Dass die Stimmung anschließend nicht mehr so gut war, führt der Jurist darauf zurück, dass sich die junge Frau eine Beziehung erhofft, sein Mandant dagegen nur „etwas Lockeres“ gesucht habe.

Dies bestreitet die inzwischen 20-Jährige in ihrer gut einstündigen Aussage. Sie spricht ruhig und sachlich. Sie habe sich nur zum „Chillen“ mit dem Angeklagten getroffen. Bereits beim Spazieren und auf der Kita-Bank habe sie die Annäherungen nur widerwillig über sich ergehen lassen. Das gelte auch für die Intimitäten auf dem Supermarkt-Parkplatz. Dort habe sie gefordert, der Angeklagte solle sie nach Hause fahren.

Identität erst nach einem Jahr geklärt

Als es nicht dazu kam, sei sie jedoch nicht aus dem Auto geflüchtet und habe sich auch nicht mit aller Kraft gewehrt. Sie sei in eine Art „Schockstarre“ geraten und habe „nein“ gesagt. Erst ihr Satz „Ist dir klar, dass du mich vergewaltigt hast und ich dich anzeigen kann?“ habe den Angeklagten gestoppt. Am Tag danach habe sie sich ihrer besten Freundin anvertraut, die ihr geraten habe, zur Polizei zu gehen. Weitere zwei Tage später wandte sie sich an die Kripo. Danach brach sie ihr FSJ ab.

Weil die Polizei lange brauchte, um die Identität des nunmehr Angeklagten festzustellen, wurde seine Wohnung in Mannheim erst ein Jahr nach dem Vorfall durchsucht. Inzwischen wohnt er im Rhein-Neckar-Kreis. Der 26-jährige Maschinen- und Anlagenführer ist als Monteur in einer Solarfirma angestellt und nicht vorbestraft. Sein Verteidiger fordert einen Freispruch, denn viele Aussagen der jungen Frau seien widersprüchlich und unplausibel gewesen. „Warum hat sie nicht die Türen geöffnet und ist raus aus dem Auto? Auch einen Hilfeschrei gab es nicht“, argumentiert der Anwalt.

Für Richterin Umealo-Wells und die Schöffen ist die Schilderung der 20-Jährigen glaubhaft. Das Urteil: zwei Jahre und vier Monate Gefängnis wegen Vergewaltigung. Damit folgt das Gericht dem Antrag der Staatsanwältin. Die Aussage der Zeugin sei schlüssig gewesen. Dass sie den Angeklagten aus Rache anzeigte, schließt das Gericht aus. „Sie musste ja erst von ihrer Freundin überzeugt werden, zur Polizei zu gehen“, stellt die Richterin fest, und: „Dass sie sich wenig gewehrt hat, spricht nicht gegen ihre Glaubwürdigkeit, sie hatte nein gesagt.“ Für den Verteidiger und seinen Mandanten ist klar: Sie werden gegen in Berufung gehen.