Ein 26-jähriger Binsfeld-Besucher hat am Dienstagnachmittag für Ärger gesorgt. Wie Polizei berichtet, habe er mehrfach Badegäste „in belästigender Art und Weise angesprochen“. Überwiegend seien Frauen betroffen gewesen, so die Beamten, die um 16.28 Uhr alarmiert wurden. Der Mann sei „auf deutliche Ablehnung“ gestoßen und daraufhin verbal aggressiv geworden. Er sei stark alkoholisiert gewesen. Als er auch in Gegenwart der Polizei uneinsichtig und aggressiv geblieben sei, habe er zunächst einen Platzverweis erhalten. Diesem habe er nicht Folge geleistet und sei deshalb in Gewahrsam genommen worden. Der Bericht: „Im Polizeifahrzeug verausgabte sich der Mann durch Schreien und Spucken jedoch derart, dass man ihn aufgrund der starken Kreislaufbelastung in ein nahegelegenes Krankenhaus verbringen musste, um sich dort zu erholen.“ Aus dem Binsfeld hatte es schon in den vergangenen Wochen Beschwerden über aggressive Gäste und die Zusage vermehrter Polizei- und Ordnungsamtskontrollen gegeben.