Ein 26-Jähriger hat am Weihnachtsabend, 25. Dezember, auf dem Gelände der Total-Tankstelle in der Wormser Landstraße randaliert und sich gegen die anschließende Festnahme gewehrt. Wie die Polizei mitteilt, habe der Polizeibekannte zunächst einen Platzverweis für das Tankstellengelände erhalten, dem er allerdings nur kurz nachgekommen ist. Weil er sich nach seiner schnellen Rückkehr nicht wieder habe entfernen wollen, sei er festgenommen worden. Sowohl beim Anlegen der Handschellen als auch beim Einsteigen in das Polizeiauto habe er um sich getreten, auf der Fahrt zur Dienstelle soll er die Beamten beleidigt und um sich gespuckt haben. Die Polizei teilte mit: „Getreu dem wahren Geist von Weihnachten nutzte er die anschließende Zeit in der Gewahrsamszelle um sein Verhalten zu reflektieren.“