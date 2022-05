Ein 26-Jähriger muss sich wegen Gefährdung des Straßenverkehrs verantworten, weil er am Steuer seines Wagens unter Alkohol- und Drogeneinfluss erwischt wurde. Wie die Beamten der Polizeiinspektion Speyer mitteilten, war am Mittwochabend gegen 19.40 Uhr eine 51-Jährige auf der B9 in Richtung Germersheim unterwegs. An der Anschlussstelle Speyer-Nord ordnete sie sich demnach zunächst auf der Abbiegespur rechts ein, entschied jedoch kurzfristig, wieder nach links auf die B9 aufzufahren. Der 26-jähriger Mercedes-Fahrer, der ebenfalls in Richtung Germersheim unterwegs war, musste deshalb ausweichen, um einen Zusammenstoß zu verhindern. „Dadurch stieß er allerdings an die Leitplanke“, so die Beamten. Die Beamten konnten bei dem jungen Mann Anzeichen von Alkohol und anderer Drogen feststellen. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen. Sein Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.