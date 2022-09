Das Festival bringt ein Gipfeltreffen des Gipsy-Jazz, einen Veteranen des Deutschrock, ein Tango Duo, portugiesischen Fado und einen bekannten Akustik-Gitarristen.

Der Gitarrensommer vom 14. bis 18. September deckt ein breites Spektrum von Gitarrenmusik ab. Akustisch und elektrisch, modern bis klassisch, immer tolle Künstler mit hörenswerten Programmen.

Im vergangenen Jahr hatte Wawau Adler einen spektakulären Auftritt im Alten Stadtsaal. Ausgehend von der Tradition eines Django Reinhardt, spielte er in klassischer Besetzung, mit Solo- und Rhythmusgitarre, Geige und Kontrabass. Das Publikum war von seinem Swing und seiner Virtuosität hingerissen. Jetzt ist es dem Kurator des Gitarrensommers, Christian Straube, gelungen, da noch eins drauf zusetzen: Nicht nur kommt Wawau Adler mit seinem Quartett noch einmal – als besonderer Gast kommt noch Biréli Lagrène dazu, ebenfalls Gipsy-Gitarrist von Weltruf. Beide Gitarristen kennen die Tradition, beide führen sie in die Gegenwart und beide sind außergewöhnliche Virtuosen. Da werden sicher Saiten glühen und Griffbretter brennen. Dieses Konzert ist am Donnerstag, 15. September.

Fingerstyle auf der akustischen Gitarre

Tags zuvor, am Mittwoch, 14. September eröffnet Ralf Illenberger den Gitarrensomer mit Fingerstyle auf der akustischen Gitarre. Ende der 70er Jahre war er mit seinem damaligen Duopartner Martin Kolbe wesentlich für das Revival der akustischen Gitarre und des Fingerpickings verantwortlich. Er arrangierte Schubert-Lieder für Gitarre und Bass und begleitete Hannes Wader. Später spielte er mit Peter Autschbach im Duo. Sein jüngstes Album, „Elements“ ist kürzlich erschienen. Darauf spielt er ruhige, atmosphärische Stücke und kombiniert seine Gitarre mit elektronischen Effekten. Nach Speyer kommt er Solo.

Maßstäbe in Sachen Deutschrock setzte in den 80er Jahren die Formation „Spliff“, mit Herwig Mitteregger am Schlagzeug. Gitarrist war Bernhard „Potsch“ Potschka. Er ist nicht nur gestandener Rocker, sondern beherrscht auch die akustische Gitarre, insbesonders mit spanisch inspirierter Musik. Das zeigen die beiden Alben, die er in diesem Jahr veröffentlicht hat: „Timeless“ und „Fantasia Iberica“. Am Freitag, 16. September kommt er mit Band, am Bass der hier bestens bekannte Wolfy Ziegler aus Neulußheim. Den Hörern „fliegt das Blech weg“, auch wenn es nicht gleich „Carbonara“ gibt.

Bitter-süße Klänge

Die bitter-süßen, sehnsuchtsvollen Klänge des Fado werden am Samstag, 17. September in den Zuhörern das Fernweh wecken. Das Trio Fado kommt aus Berlin nach Speyer. Sängerin Maria Carvalho, Gitarrist und Sänger António de Brito und am Cello Benjamin Walbrodt spielen traditionellen Fado aus verschiedenen Epochen und regionalen Färbungen. Zu dem präsentiert das Trio eigene Kompositionen, welche die Tradition aufgreifen und in die Gegenwart führen.

Das letzte Konzert am Sonntag, 18. September, bestreitet ein ungewöhnliches Duo: Der Klassik-Gitarrist Friedemann Wuttke spielt mit dem Bandoneon-Virtuosen William Sabatier Kompositionen von Astor Piazzolla. Dessen Musik begründete den Tango Nuevo und sein Hauptinstrument war das Bandoneon. Seine „Tango Sensations“ wurden sein letztes großes Werk, bestehend aus fünf Sätzen, die jedes mal einen anderen Gemütszustand vertonen. Melancholie und Leidenschaft liegen bei ihm nahe beieinander. Das Duo wird diese Gefühle authentisch vermitteln.

Info

Die Konzerte von Mittwoch bis Samstag beginnen um 20.30 Uhr, das Konzert am Sonntag schon um 19 Uhr. Karten gibt es im Vorverkauf bei allen RHEINPFALZ-Vorverkaufsstellen, beim Spei'rer Buchladen (O 6232 72018) und der Tourist-Info Speyer (06232 142392) und es sind Reservierungen möglich über kulturing@web.de, Telefon 06232 290736.

Programm

Mittwoch, 14. September 2022, 20.30 Uhr, Ralf Illenberger

Donnerstag, 15. September 2022, 20.30 Uhr, Biréli Lagrène & Wawau Adler Quartett

Freitag, 16. September 2022, 20.30 Uhr, Potsch Potschka Band

Samstag, 17. September 2022, 20.30 Uhr, Trio Fado

Sonntag, 18. September 2022, 19 Uhr, Friedemann Wuttke & William Sabatier