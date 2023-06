Am Mittwochvormittag hat ein Zeuge der Polizei den Fahrer eines Kleinkraftrads gemeldet. Dieser sei augenscheinlich alkoholisiert und falle immer wieder mit seinem Gefährt um. Die Beamten kontrollierten den Mann und stellten einen Atemalkoholwert von 2,54 Promille fest. Dem Fahrzeugführer wurde eine Blutprobe entnommen und der Führerschein sichergestellt. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr. Ein weiterer Kleinkraftradfahrer, den die Polizei kontrollierte, hatte keine gültige Fahrerlaubnis. Da der Mann bereits in der Vergangenheit wegen ähnlicher Delikte in Erscheinung getreten ist, wurde das Zweirad sichergestellt.