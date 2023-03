Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Vor 25 Jahren ist Schulsozialarbeit in Speyer als Modellprojekt in der damaligen Siedlungs-Hauptschule gestartet. Jetzt gibt es sie an 15 städtischen Grund- und Förderschulen, Realschulen plus, IGS und Gymnasien. Das Jubiläum wurde nun gefeiert. Doch die Sozialarbeiter haben keine Zeit, sich auf alten Erfolgen auszuruhen.

Bettina Baldauf, städtische Sachgebietsleiterin der Schul- und Jugendsozialarbeit, begrüßt Kezban-Nur Tuncay. Den Nachmittag ihres dritten Arbeitstages als Schulsozialarbeiterin an der