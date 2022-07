Ein 25-jähriger ehemaliger Bewohner der Aufnahmeeinrichtung für Asylbegehrende (AfA) in Speyer musste sich am Mittwoch vor dem Amtsgericht wegen drei tätlicher Angriffe verantworten. Er war dort kein Unbekannter.

Der 25-Jährige soll, als er im November 2020 in der JVA in Frankenthal einsaß, während eines Hofgangs einen Mitgefangenen tätlich angegriffen und damit eine Gruppenschlägerei verursacht haben, hieß es am Mittwoch vor dem Amtsgericht in Speyer. Ebenfalls angegriffen haben soll der junge Mann, der sein Geburtsdatum laut eigener Aussage nicht kennt, im Januar 2021 einen Vollzugsbeamten. Dabei soll er den Beamten verletzt haben. Auch zur Last gelegt wurde dem Mann, im Mai 2021 in der JVA Rohrbach – wohin er zuvor verlegt worden war – beim Hofgang einen anderen Häftling angegriffen zu haben.

Dem Amtsgericht in Speyer ist der junge Mann nicht unbekannt. Er wurde dort bereits mit Mittätern wegen einer unter Alkohol- und Cannabiseinfluss begangenen Tat verurteilt. Diese Strafe sitzt er nun ab.

Kommunikation schwierig

Die Kommunikation vor Gericht erwies sich als außerordentlich schwierig. Das lag nicht nur daran, dass sie mithilfe eines Dolmetschers für die persische Sprache stattfand. Es lag auch daran, dass der Angeklagte am Anfang den Eindruck erweckte, er verstehe nicht, worum es eigentlich ging und in welchem Verfahren er sich befinde. Sein Verteidiger, der Frankenthaler Rechtsanwalt Alexander Kiefer, bezweifelte sogar, dass sein Mandant verhandlungsfähig sei.

Psychiater Ralf Werner, der als Gutachter geladen war, stellte mit einigen Fragen fest, dass der Angeklagte durchaus wusste, wo er sich befand und warum, und wer sein Verteidiger war. Die Schwierigkeit bestand wohl darin, dass er versuchte, den Gang der Verhandlung in seinem Sinn zu manipulieren. Er schien kaum fähig, seine Aufmerksamkeit von sich selbst abzuziehen, zuzuhören und der Verhandlung zu folgen.

An diesem ersten Prozesstag ging es vor allem um die erste Schlägerei im November 2020 beim Hofgang in Frankenthal. Der Angeklagte sprach zwar viel, erzählte, dass andere „aggressiv geguckt“ hatten, aber inhaltlich sagte er nur, dass die andern, nicht aber er, geschlagen hätten. Er habe lediglich versucht, die anderen Häftlinge von sich abzuwehren.

Zeugen in Arrestzelle

Insgesamt vier Zeugen wurden zu dem Vorfall vernommen, die alle von mittlerweile teils unterschiedlichen JVAs nach Speyer gebracht worden waren. Das brachte einiges an Unruhe mit sich, denn es gibt nur eine Arrestzelle. Übermäßig hilfreich war das Ergebnis der Befragungen nicht. Einer der Häftlinge allerdings hatte sogar vorher eine Zeichnung von der Freigang-Situation im Hof angefertigt. Außerdem gab es ein Überwachungsvideo von der Schlägerei. Laut diesem Überwachungsvideo und nach den Aussagen der ehemaligen Mithäftlinge war es zumindest so, dass der 25-jährige Angeklagte nicht untätig war in der Gruppen-Schlägerei.

Psychiater Werner gab sein Gutachten ab, wonach der Angeklagte zwar ein auffälliges und aggressives Verhalten zeigte und dem Alkohol zugeneigt sei, aber nicht an einer posttraumatischen Belastungsstörung leide, wie es mehrere untersuchende Ärzte zuvor behauptet hatten. Der Angeklagte könne zwar nicht lesen und schreiben, weil er offenbar nie eine Schule besucht hat. Er sei aber keineswegs minderbegabt, so die Folgerung. Am 5. September soll es mit weiteren Zeugen weitergehen.