Einem 30-jährigen Pfefferspray ins Gesicht gesprüht und einen 27-Jährigen beleidigt hat laut einem Bericht der Polizeiinspektion Speyer ein 25 Jahre alter Speyerer am Montagabend am Hauptbahnhof. Bereits auf der Zugfahrt sei der Speyerer mit einer Gruppe junger Männer, alle zwischen 19 und 30 Jahre alt, aneinander geraten. „Am Bahnhof angekommen sprühte dieser dem 30-Jährigen unvermittelt Pfefferspray ins Gesicht und beleidigte den 27-Jährigen. Bei seiner Flucht auf dem Fahrrad sprühte er nochmals in das Gesicht des 27-Jährigen“, so der Bericht. Beide Männer erlitten demnach durch das Pfefferspray leichte Verletzungen. Die Polizisten konnten den Mann jedoch aufgrund „einer guten Personenbeschreibung“ ausfindig machen. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen Körperverletzung und Beleidigung.