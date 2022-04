Mit mehr als einer Promille war eine 25-Jährige aus dem Kreis Kaiserslautern am Wochenende im Bereich der Speyerer Frühjahrsmesse unterwegs. Das teilte die Polizeiinspektion mit. Laut Bericht war ihr Auto voll besetzt, als die Beamten die junge Frau auf einem Parkplatz in der Nähe des Festplatzes gegen Mitternacht am Samstagabend kontrollierten. Der Atemalkoholtest ergab dann das Ergebnis von 1,3 Promille. Ihren Führerschein musste die junge Frau abgeben. Sie erwartet nun ein Strafverfahren.