Mit mehr als 1,7 Promille unterwegs war in der Nacht auf Samstag eine 25-jährige Autofahrerin in der Wormser Straße in Speyer. Wie die Polizei mitteilt, fuhr die junge Frau gegen Mitternacht entgegen der vorgeschrieben Fahrtrichtung, als die Beamten sie kontrollierten und bei ihr Alkoholgeruch feststellten. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab demnach den Wert von 1,74 Promille. Der Fahrzeugführerin wurde eine Blutprobe entnommen sowie ihr Führerschein sichergestellt. Gegen sie wird ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet.