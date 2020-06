Der 25. „Speyerer Gitarrensommer“ fällt – wie in diesem Jahr so viele kulturelle Delikatessen – aus Pandemiegründen aus. Besser gesagt, ist das fünftägige Festival „um ein Jahr und einen Tag verschoben“. Das hat der künstlerische Leiter und Initiator Christian Straube auf RHEINPFALZ-Nachfrage erklärt. Der 26. Speyerer Gitarrensommer soll ab 14. September 2021 demnach in gleicher Besetzung wie für diesen September geplant zustande kommen.

„Mit maximal 70 Plätzen können wir das Festival finanziell nicht stemmen“, sagt Straube. Mehr Besucher seien im Ausweich-Austragungsort Heiliggeistkirche derzeit nicht erlaubt. Auch im Gitarrensommer-Stamm-Austragungsort Alter Stadtsaal gebe es keine Möglichkeit, mehr Plätze zu besetzen, berichtet der Festivalleiter von intensiven Prüfungen und Überlegungen vor der endgültigen Entscheidung, „schweren Herzens“ auf das Jubiläumsfestival zu verzichten. Der Veranstalter „Kulturring“ erhalte keinerlei finanzielle Förderung, betonte Straube.

Das Gitarren-Ensemble der Speyerer Musikschule hätte den 25. Speyerer Gitarrensommer am 13. September eröffnet. Zwei Tage später wäre das Gitarren-Bass-Trio Claus Boesser-Ferrari, Werner Goos und Mani Neumeier gefolgt. Der Auftritt von Jazz-Gitarrist Wawau Adler war für den 16. September geplant, der der Gruppe „Underkarl“ am 17. Septemer. Gitarrist und Flamenco-Legende Rafael Cortes wollte am 18. September auf die Speyerer Bühne treten, der Ludwigshafener Musiker Sigi Schwab am Abend danach. Zum Festivalabschluss am 20. September hatte Straube Gitarrist Friedemann Wuttke mit Bandoneonspieler William Sabatier gewinnen können.