Das Landesuntersuchungsamt (LUA) hat seit Montag 24 weitere bestätigte Corona-Fälle für das Stadtgebiet gemeldet. Damit haben sich seit Beginn der Pandemie nachweislich 19.679 Speyerer mit Sars-CoV-2 infiziert. Aktuell infiziert sind 656 Personen. Es bleibt bei 122 gemeldeten Todesfällen. Der Inzidenzwert ist leicht gestiegen und lag laut LUA am Dienstag bei 220,7 (Montag: 218,8). Speyer liegt damit weiterhin unter dem rheinland-pfälzischen Durchschnitt von 305,9 (Montag: 320,7). Seit dem letzten starken Anstieg in der Domstadt, der am 19. Juli seinen Höhepunkt mit einer Inzidenz von 1014,9 erreicht hatte – so hoch wie zuletzt im März –, sind die Corona-Inzidenzwerte in Speyer mit Beginn der Sommerferien in Rheinland-Pfalz stetig zurückgegangen. Am höchsten ist die Inzidenz in Speyer mit 305,6 bei den 20- bis 59-Jährigen, gefolgt von den Über-60-Jährigen (155,4). Die Gruppe der Unter-20-Jährigen liegt demnach bei 87,7.