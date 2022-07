Bislang erfolglos war laut Polizei eine großangelegte Personensuche im Speyerer Naherholungsgebiet Binsfeld. Ein 24-jähriger Speyerer wurde am Sonntag kurz nach 22 Uhr als vermisst gemeldet. Er sei mit Begleitern im Uferbereich des Binsfeldsees gewesen und dann nicht mehr gefunden worden. Es ist laut Polizei nicht 100-prozentig geklärt, ob er tatsächlich in den See gegangen war. Wenn dem so wäre, müsste das Schlimmste befürchtet werden, denn die Suche bis in den Montagmorgen hinein war erfolglos.

Die Feuerwehr leuchtete nach eigener Mitteilung die Einsatzstelle aus, um aus dem Rettungsboot mit Sonar eine Ortung zu versuchen. Die Deutsche Lebensrettungs-Gesellschaft (DLRG) unterstützte mit Tauchern. Auch mehrere Rettungshundestaffeln, die Feuerwehr Deidesheim mit Drohne und der Rettungsdienst waren im Einsatz. Die Kriminalpolizei Ludwigshafen hat den Fall übernommen und am Montag laut einer Sprecherin weitere Suchmaßnahmen koordiniert. Die Rettung nach einem möglichen Badeunfall stehe aber nun nicht mehr im Vordergrund.