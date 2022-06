Unter dem Einfluss von Opiaten unterwegs war laut einem Bericht der Polizeiinspektion Speyer ein 23-jähriger Autofahrer am Sonntagabend um 21 Uhr in der Kämmererstraße in Speyer. Bei einer Kontrolle stellten die Beamten demnach „mehrere Anzeichen für eine akute Beeinflussung durch Betäubungsmittel“ fest. Der 23-Jährige willigte in einen Urintest ein, der positiv reagierte. Die Beamten untersagten ihm die Weiterfahrt und stellten die Fahrzeugschlüssel vorübergehend sicher. Den 23-Jährigen erwartet nun ein Ordnungswidrigkeitsverfahren.