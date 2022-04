Das Landesuntersuchungsamt hat 229 weitere bestätigte Corona-Fälle für Speyer gemeldet. Damit hat es seit Beginn der Pandemie nachweislich 15.021 Corona-Fälle in der Domstadt gegeben. Der Inzidenzwert lag am Donnerstag bei 482,8, der landesweite Durchschnitt bei 772,5. Am niedrigsten lag die Inzidenz mit 414,4 bei den Über-60-Jährigen, am höchsten bei den 20- bis 59-Jährigen mit einem Wert von 527,1.