Am Donnerstag gegen 13.10 Uhr haben Zeugen die Polizei wegen einer laufenden Schlägerei auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der St.-German-Straße alarmiert. Die Beamten trafen dort noch zwei Männer im Alter von 23 und 27 Jahren an, die an der Auseinandersetzung beteiligt waren, heißt es in einer Mitteilung der Polizei. Der 27-Jährige hatte eine blutende Kopfplatzwunde und der 23-Jährige Schürfwunden an Wange sowie Ellbogen erlitten. Nach den bisherigen Schilderungen waren die beiden Männer auf dem Parkplatz zufällig einem 22-Jährigen begegnet, woraus sich ein Streitgespräch zwischen dem 22-Jährigen, dessen bislang unbekanntem Begleiter sowie den beiden Verletzten entwickelte. Der Streit eskalierte aus unbekanntem Grund. Der 22-Jährige schlug mit einem Fahrrad-Kettenschloss auf seine beiden Kontrahenten ein und verletzte diese dadurch. Anschließend flüchteten der 22-Jährige und sein Begleiter auf Fahrrädern. Der Rettungsdienst versorgte die beiden Verletzten. Die Ermittlungen der Polizei führten schnell zur Feststellung des 22-Jährigen. Laut den Beamten gibt es Hinweise darauf, dass der Beschuldigte und die beiden Verletzten in einer Beziehung zueinander stehen. Die Ermittlungen dauern an. Die Polizei bittet Zeugen darum, sachdienliche Angaben per Telefon 06232 137-0 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de zu richten.