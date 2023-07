Ein 22 Jahre alter Motorradfahrer ist am Donnerstagabend gegen 21 Uhr bei einem Unfall in der Landauer Straße verletzt worden. Laut Polizei war er in Richtung Innenstadt unterwegs, als er in einer langgezogenen Kurve kam der Fahrer aufgrund unangepasster Geschwindigkeit und dem Betätigen der Vorderradbremse von der Straße ab. Der 22-Jährige erlitt leichte Verletzungen und wurde vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht. Das Motorrad war nicht mehr fahrbereit, der Schaden beträgt rund 3000 Euro. Die Straße musste für die Dauer der Unfallaufnahme kurzzeitig gesperrt werden.