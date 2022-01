Das Landesuntersuchungsamt (LUA) hat am Montag 22 weitere bestätigte Corona-Fälle für die Stadt Speyer gemeldet. Damit gelten aktuell 454 Personen in der Domstadt als infiziert. Der Inzidenzwert liegt damit bei 206,9. Vergleichsweise hoch liegt der Wert mit 340,0 in der Gruppe der Unter-20-Jährigen. Für die Über-60-Jährigen gibt das LUA einen Inzidenzwert von 116,6 an.