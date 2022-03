Für den Ehrenamtspreis der Stadt Speyer sind laut Auskunft von Verwaltungssprecherin Lisa Eschenbach bis zur Bewerbungsfrist vergangene Woche 22 Bewerbungen eingegangen. Die Stadt hat den Preis in diesem Jahr erstmals in neuer Form ausgeschrieben, zu einem thematischen Schwerpunkt und an insgesamt drei Projekte. Die drei Preise sind mit jeweils 1000 Euro sowie mit einer Stele mit Urkunde dotiert. Ein Preis wird speziell an Kinder und Jugendliche vergeben. Er richtet sich an all diejenigen, die sich in der Domstadt für das Leben und die Lebensqualität einsetzen.

Im Frühsommer will die Jury, bestehend aus Oberbürgermeisterin Stefanie Seiler (SPD), Bürgermeisterin Monika Kabs (CDU), Bischof Karl-Heinz Wiesemann sowie Kirchenpräsidentin Dorothee Wüst, tagen. Die Preisverleihung ist für Donnerstag, 14. Juli, im Innenhof des Historischen Rathauses geplant.