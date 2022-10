Am Donnerstagabend, gegen 22.40 Uhr, ist ein 21-Jähriger aus Germersheim in Speyer angeschossen worden. Laut einer Mitteilung der Polizei wurde der Angeschossene mit einer nicht lebensbedrohlichen Schussverletzung in einem Krankenhaus versorgt. Viel mehr Details gibt es allerdings nicht. Unklar ist einem Polizeisprecher zufolge selbst der vermeintliche Tatort. Die Staatsanwaltschaft Frankenthal und die Kriminalpolizei Ludwigshafen haben die Ermittlungen zu den Tatumständen aufgenommen und suchen Zeugen. Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621/963-2773 oder per E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de entgegen.