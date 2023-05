Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Ein 21-Jähriger musste sich am Montag vor dem Jugendschöffengericht des Amtsgerichts Speyer verantworten, weil er drei Diebstähle begangen haben soll. Ihm wird unter anderem zur Last gelegt, Kleidung und Schuhe aus einem Kaufhaus gestohlen zu haben – weil er gefroren habe.

Mitte Januar dieses Jahres soll der 21-Jährige, der aktuell in der Jugendstrafanstalt (JVA) in Schifferstadt in Untersuchungshaft sitzt, zusammen mit einem Freund versucht haben, in Ludwigshafen