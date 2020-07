Eine Diebestour in Speyer hat die Polizei nach eigener Einschätzung zusammen mit aufmerksamen Zeugen am Samstag gestoppt. Es geht um einen 21-jährigen Speyerer, der zwischen 14.20 und 22.43 Uhr mehrere Straftaten begangen haben soll. Zunächst habe er in einem Geschäft in der Maximilianstraße Schmuckartikel entwendet und sei entkommen. Ungefähr zwei Stunden später meldete laut Polizei ein Mitarbeiter eines Drogeriemarkts in der Maximilianstraße einen Ladendiebstahl, bei dem der Mann dann dingfest gemacht worden sei. Das bei ihm gefundene Diebesgut wie Schmuck, Sonnenbrillen und Parfüm im Wert von 75 Euro stamme aus beiden Geschäften. Bei den Befragungen habe der 21-Jährige mehrfach die Polizisten beleidigt – und sich dann am Abend auf freiem Fuß wohl abermals danebenbenommen: Um 22.43 Uhr hätten Zeugen einen Fahrraddiebstahl in der Herdstraße gemeldet, und bei einer Nahbereichsfahndung sei derselbe Verdächtige mit zwei Drahteseln entdeckt worden. Wem diese gehören, müsse noch geklärt werden. Gegen den jungen Mann seien Strafanzeigen wegen Laden- und Fahrraddiebstahl sowie Beleidigung gestellt worden.