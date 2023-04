Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

An Händen und Füßen gefesselt wurde ein 21-Jähriger am Montag vor dem Jugendschöffengericht am Speyerer Amtsgericht zu einem Jahr und zwei Monaten verurteilt. Ihm wurden mehrere Fälle sexueller Belästigung zu Last gelegt, darunter in der Landesaufnahmeeinrichtung AfA. Für die Fesseln gab es gute Gründe.

Von Beginn der polizeilichen Ermittlungen an war das Verhalten des 21-Jährigen mehr als bizarr. Eigentlich hätte der junge Mann schon am 7. Dezember vor Gericht erscheinen