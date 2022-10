Noch wenig Erkenntnisse gibt es zu der Tat, die sich am Donnerstag, 13. Oktober, gegen 22.40 Uhr in Speyer ereignet haben soll. Ein 21-jähriger Germersheimer soll zu diesem Zeitpunkt in der Domstadt angeschossen worden sein. Die Staatsanwaltschaft Frankenthal, die zusammen mit der Kriminalpolizei Ludwigshafen die Ermittlungen aufgenommen leitet, hat bislang wenig Hinweise, die ein Sprecher auf RHEINPFALZ-Anfrage mitteilt. Alles, was bisher bekannt sei, basiere auf den Aussagen des Opfers, das mit einer Schussverletzung im linken Oberarm im Krankenhaus behandelt werden musste. „Die Tat soll sich nach Angaben des Geschädigten im Zentrum abgespielt haben“, heißt es von der Staatsanwaltschaft. Er sei zum Tatzeitpunkt alleine gewesen. Es gebe auch nur eine „sehr vage“ Täterbeschreibung. „Der Hintergrund der Tat ist noch völlig offen“, heißt es von der Staatsanwaltschaft. Einen Hinweis gibt es allerdings: Das Projektil, das im Arm des Opfers gesteckt hat, soll untersucht werden, um die für die Tat verwendete Schusswaffe zu ermitteln. Hinweise möglicher Zeugen nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621/963-2773 oder per E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de entgegen.