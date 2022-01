Bei einem Unfall mit einem Auto licht verletzt worden ist am Freitagmittag eine 21-jährige Fahrradfahrerin in Speyer. Wie die örtliche Polizeiinspektion am Sonntag mitteilte, war die junge Frau gegen 14.45 Uhr mit ihrem Rad auf der Wormser Landstraße in Richtung Bahnhofstraße unterwegs. In dieselbe Richtung fuhr auch eine 64-jährige Autofahrerin. Als diese nach rechts in Richtung Friedrich-Ebert-Straße abbiegen wollte, übersah sie die Radfahrerin und es kam zum Zusammenstoß, bei dem die junge Frau verletzt wurde.