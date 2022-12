Wie 2021 und 2022 wird es auch 2023 keinen Neujahrsempfang der Stadt Speyer geben. Wie in den beiden Vorjahren ist die Infektionsgefahr die Ursache. Es gibt aber eine Alternative: Zum ersten Mal soll ein Bürger- und Familienfest in der Stadthalle und im sie umgebenden Park gefeiert werden, so Oberbürgermeisterin Stefanie Seiler (SPD) auf Anfrage. Vor Corona hatte sie jeweils an einem Freitagabend Anfang Januar in die Stadthalle geladen und bei einer reinen Indoor-Veranstaltung an die 1000 Gäste über die im neuen Jahr anstehenden Projekte informiert. „Wir kennen die Infektionsgefahr und die Krankenstände“, teilt Seiler nun mit, „das erscheint uns im geschlossenen Raum noch zu heikel.“ Mit dem neuen Bürgerfest an einem Termin voraussichtlich Anfang Mai könnten nun vielleicht auch neue Zielgruppen erreicht werden, erwartet Seiler. In den Park könnten zum Beispiel Spielangebote locken. Die Rede der Oberbürgermeisterin und ein Rahmenprogramm seien Elemente, die wie beim „klassischen“ Neujahrsempfang eine Rolle spielen könnten.