In der Stadt Speyer gab es 2022 einen Spitzenwert an Kirchenaustritten. 375 Personen haben nach Mitteilung des Standesamts die katholische, 248 die evangelische Kirche verlassen. Schon die 287 ausgetretenen Katholiken und 202 Protestanten 2021 waren die höchsten Werte seit 2010 gewesen. „In den ersten zehn Wochen 2022 hatten wir so viele Austritte insbesondere aus der katholischen Kirche zu verzeichnen wie 2011 und 2012 im gesamten Jahr“, berichtet Standesamtsleiter Hartmut Jossé. Zum Teil seien zehn Personen an einem Werktag gekommen, um ihre Konfession abzulegen.

Der Februar 2022 war mit 70 Austritten bei den Katholiken und 42 bei den Protestanten der auffälligste Monat. Die Gründe der Austritte müssen nicht mitgeteilt werden. Es ist aber zu vermuten, dass die Berichte über den Umgang mit Missbrauchsopfern, die Anfang 2022 etwa im Bistum Speyer eine große Rolle gespielt hatten, ihren Anteil daran haben. Die Anzahl von 623 Kirchenaustritten binnen zwölf Monaten sei in den von der Statistik erfassten Jahren ab 2010 zuvor nie ansatzweise erreicht worden. 2021 hatte mit 489 den bisherigen Höchstwert verzeichnet. Bis 2013 hatten die Werte für das Stadtgebiet regelmäßig unter der 300er-Marke gelegen.