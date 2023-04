Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

In 176 Haushalten in der Domstadt und in Otterstadt haben die Stadtwerke Speyer (SWS) im Corona-Jahr 2020 den Strom gesperrt, weil Rechnungen nicht fristgerecht bezahlt wurden. Damit es gar nicht erst soweit kommt, gibt es Lösungen.

Für so einen Fall bieten Stadtwerke (SWS) und Stadt säumigen Stromkunden Hilfe zur Selbsthilfe. „Das wichtigste ist, früh zu handeln“, betont Ramona Schuster, bei der Stadt zuständig