Frühjahrsmesse, Brezelfest, Herbstmesse, Weihnachtsmarkt – das war die Abfolge der großen Volksfeste mit Schaustellern in Speyer bis 2019. In den beiden Folgejahren hat die Corona-Pandemie alles zunichte gemacht, in diesem Jahr wird wieder gefeiert. Die Frühjahrsmesse soll als Auftakt von 8. bis 24. April auf kleinerer Fläche das Kirmes-Gefühl neu aufflammen lassen.

„Wir können nicht in die Glaskugel sehen und sagen, was im Herbst sein wird.“ Das sagte Oberbürgermeisterin Stefanie Seiler (SPD) am Montag bei der Präsentation des Messeprogramms auf dem Festplatz, auf dem seit Wochenbeginn die Aufbau-Arbeiten laufen. Die Pandemie sei nicht überwunden, doch nach dem gestarteten und dann doch abgebrochenen Weihnachtsmarkt des Vorjahres seien alle Mitwirkenden sturmerprobt.

Die Frühjahrsmesse lädt ab Freitag (Eröffnungsfeier: 18 Uhr) Besucher ein, auch wenn weiterhin Corona und seit einigen Wochen die Lage in der Ukraine die Menschen beschäftigt. OB Seiler: „Wir fanden es dennoch wichtig, die Frühjahrsmesse stattfinden zu lassen, auch um zu zeigen, dass wir hier in einer Demokratie leben, für die wir dankbar sein können.“ Sie verwies darauf, dass gerade zwei Jahre des Verzichts endeten.

48 Beschicker

Der Vorsitzende des Schaustellerverbands Speyer, Alexander Lemke, dankte für das Engagement der städtischen Marktmeisterin Heidi Jester. 48 Beschicker sind auf dem Messplatz zu finden. Die Gesamtfläche müsse kleiner werden, da an den Samstagen nach wie vor der Wochenmarkt auf dem Festplatz ausgerichtet wird. Vor vier Jahren waren es zum Beispiel noch 59 Schausteller gewesen. „Wir merken durchaus, wie die Branche sich verändert hat und wie schwer es für viele war, zwei Jahre ohne Betrieb durchzuhalten“, hob die Oberbürgermeisterin hervor. Lemke blickte in die Zukunft: „Wir hoffen, ab diesem Jahr wieder Vollgas geben zu können.“

Abgesehen vom Feuerwerk, auf das diesmal bei der Frühjahrsmesse verzichtet wird, konnte Jester ein volles Programm vorlegen. Darin enthalten sind traditionelle Publikumsmagnete wie der Besuch bei den Kinderhelden und -idolen, der Familiennachmittag mit halben Fahrpreisen, eine Führung hinter die Kulissen und eine historische Messeführung mit Frank Seidel.

Sondertermine für den Nachwuchs

Am Ostersonntag darf der Nachwuchs auf dem Festplatz 2000 versteckte Eier suchen. Wer eines von drei goldenen Eiern findet, erhält einen VIP-Pass für die Frühjahrsmesse im Wert von 50 Euro. Freies Schminken und einen Malwettbewerb gibt’s am Großeltern-Enkel-Nachmittag.

Ein Ereignis bewarb Jester im Besonderen: die Suche nach dem Platzhirsch am Freitag, 22. April. „Hierfür fehlen uns noch Anmeldungen“, erklärte sie. Vier Teams mit je vier Personen sollen in dem Gaudi-Wettbewerb ab 18 Uhr gegeneinander antreten. Die Mannschaften kämpfen um die Siegesprämie in Höhe von 1000 Euro von der Sparkasse Vorderpfalz, die einem gemeinnützigen Zweck zukommen soll. Am letzten Messetag, 24. April, kann ein Besuch der Kirmes mit einem Einkaufsbummel verbunden werden, denn dann steht der verkaufsoffene Sonntag auf dem Plan.

Das Programm

9./16./23. April, 15 bis 19 Uhr: Kinderhelden und -idole zu Besuch

10. April, 15 Uhr: Historische Führung durch die Messe- und Marktgeschichte (Anmeldungen: Telefon 06232 142748, E-Mail: heidi.jester@stadt-speyer.de)

11./18. April, 14 bis 17 Uhr: Großeltern-Enkel-Nachmittag

13./20. April: Familientag

17. April, ab 12 Uhr: Eiersuche für Kinder19. April, 17 Uhr: Backstagetour (Anmeldungen: Telefon 06232 142748, E-Mail: heidi.jester@stadt-speyer.de)

22. April, 18 Uhr: Speyer sucht den Platzhirsch (Anmeldung: Telefon 06232 142748, E-Mail: heidi.jester@stadt-speyer.de)