Ein beeindruckendes Zeichen gegen den Krieg in der Ukraine haben zwischen 2000 und 3000 Menschen am Sonntagabend in Speyer gesetzt. Das Bündnis für Demokratie und Zivilcourage und der Deutsche Gewerkschaftsbund hatten gemeinsam zu einer Mahnwache mit Lichterkette vom Dom bis zum Altpörtel eingeladen. Die Resonanz war beträchtlich und übertraf die Erwartungen der Organisatoren weit: Große und auffallend viele kleine Speyererinnen und Speyer säumten beide Seiten der Maximilianstraße, auf der nördlichen Seite gab es keine Lücken. Lichter aller Art und viele Utensilien in blau und gelb bekundeten Solidarität mit der von Russland angegriffenen Ukraine.

„Es wird sicherlich nicht unsere letzte Kundgebung sein“, sagte Axel Elfert, Stadtverbandsvorsitzender des Gewerkschaftsbundes. Oberbürgermeisterin Stefanie Seiler (SPD) sprach von einer „herausragenden Solidarität“. Sie hatte am Rande der Veranstaltung auch Neuigkeiten zum Speyerer Hilfskonvoi, der am Freitag an die polnische Grenze gefahren war: Er werde am Montagvormittag 39 Flüchtlinge mitbringen, vor allem Frauen und Kinder. Die Stadt werde sich unter anderem an der weiteren Sammlung von Verbandsmaterial und Medikamenten beteiligen, die im Krisengebiet dringend notwendig seien.