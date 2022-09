Gut 200 Jahre ist es her, dass am 5. August 1820 eine „Verordnung zur Freibad-Kultur“ in Speyer erlassen wurde. Anlass: Nacktbaden am Rhein, das fortan polizeilich untersagt war. Wer dieser Anordnung nicht folgte, „wird in aller Strenge bestraft“. Gebadet werden durfte nur im Rhein am Pioniergrund südlich der Stadt und am Woogbach westlich des Wormser Tores, nahe dem heutigen „Rauschenden Wasser“. Mit dem polizeilich verordneten Fluss- und Bachbaden war ein Geschäft zu machen. Das merkte als Erster der Schiffer und Gastwirt Börckel und richtete 1820 ein Badeschiff am Rheinufer ein. Aber nicht etwa, um im Fluss baden zu können, sondern in acht Bottichen. Schwimmen konnten damals nur wenige. 1838 erhielt Wilhelm Niemand für ein anderes Badeschiff einen Stadtzuschuss.

1842 gab Wilhelm Niemand 3400 Gulden für Speyers erste Schwimmschule aus. Weil er danach so gut wie pleite war, verpachtete er sie an das Gymnasium für Schwimmunterricht. 1857 übernahm er sie wieder in eigene Regie und eröffnete etwas entfernt eine weitere, „nur für Damen und Mädchen“. 1931 ließ die Stadt in der Schiffswerft für 44.000 Reichsmark eine kombinierte Badeanstalt für 300 Herren und 150 Damen bauen. Sie wurde an verschiedene Stellen des Rheinufers gezogen. 1938 kam eine zweite städtische Anstalt hinzu, später wurde eine mit 600er-Kapazität in Heidelberg gekauft und nahe den Ziegelwerken am Leinpfad vertäut.

Vereine als Anbieter

Auch Vereine luden zum Schwimmen ein: im Russenweiher die „Wasserfreunde“, in einem heute entfernten Teil des Neuen Hafens der Turnverein („SA-Bad“). 1946 konstruierte der Wassersportverein im Floßhafen ein eigenes Angebot, das bis 1954/55 bestand. Am 19. Mai 1955 wurde ein Stadt-Freibad auf 56.800 Quadratmetern südlich der Rheinbrückenauffahrt eröffnet. Das Gelände wird heute von Nachfolger Bademaxx belegt. Von 1973 bis 2007 gab es im Westen der Stadt zusätzlich ein Hallenbad.