Am Freitag ist ein erneut deutliches Plus bei den Corona-Infektionen in der Stadt Speyer vermeldet worden. 20 neue Infektionen heben den Wert der aktuell Erkrankten auf 88, so das Land. Der Wert für die Neuinfektionen binnen sieben Tagen pro 100.000 Einwohner liegt damit bei 106,8 – so hoch wie noch nie. Risikogebiet ist eine Gebietskörperschaft ab 50. Seit März gab es in Speyer insgesamt 261 Fälle.

Ein Teil des Anstiegs geht auf einen Ausbruch in der Landesaufnahmeeinrichtung für Asylbegehrende in der Kaserne zurück: Acht Personen sind positiv getestet worden, so das Land am Freitagabend. Ihnen gehe es bislang gut. „Drei Personen aus diesem Kreis befanden sich bereits in der Isolation, fünf weitere wurden nun positiv auf das Virus getestet.“ Das betroffene Haus dürfe keiner der Bewohner mehr verlassen. Alle würden am Samstag getestet. Das Sicherheitspersonal sei verstärkt worden.