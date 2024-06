Ein 20-Jähriger ist am Sonntagabend gegen 21.40 Uhr mit seinem Fahrrad auf dem Radweg der Auestraße gestürzt und dabei aufs Gesicht gefallen, so die Polizei. Demnach stürzte der junge Mann ohne Fremdeinwirkung, als er von der Wormser Landstraße kommend in Richtung Tullastraße unterwegs war.

Der 20-Jährige wurde zur medizinischen Versorgung durch den Rettungsdienst in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Den Sachschaden am Fahrrad schätzen die Beamten auf rund 50 Euro.