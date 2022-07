Eine 20-jährige Speyererin hat am Mittwoch innerhalb einer Stunde laut einem Polizeibericht 38 Mal beim Notruf angerufen, ohne Hilfe zu benötigen. Sie schilderte demnach „polizeilich irrelevante Anliegen“. Als die Beamten sie auf die Bedeutung des Notrufs hinwiesen, reagierte sie demnach aggressiv, ausfallend und beleidigte die Polizeibeamten am Telefon. Anschließend rief sie auf der polizeilichen Amtsleitung an und beleidigte auch hier ihren Gesprächspartner. Als eine Polizeistreife bei ihr zu Hause klingelte, öffnete sie nicht die Tür und teilte am Telefon mit, dass die Polizei weggehen soll. Sie drohte an, mit einem Messer nach draußen zu gehen und die Beamten abzustechen. Die Feuerwehr musste die Tür öffnen. Die Beamten brachten die junge Frau, die offenbar psychisch krank ist, in eine Fachklinik. In der Wohnung fand die Polizei zudem geringe Mengen Cannabis.