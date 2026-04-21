Geburtenrekord am Diakonissen-Stiftungs-Krankenhaus Speyer: Erstmals wurden in der größten Geburtsklinik in Rheinland-Pfalz 20 Kinder an einem Tag entbunden.

Die größte Geburtsklinik in Rheinland-Pfalz und drittgrößte in Deutschland hat am Dienstag den Rekord vom 17. April vermeldet. Mehr als die 14 Jungen und sechs Mädchen vom Freitag seien in dem Krankenhaus noch nie an einem Tag entbunden worden. „Im Schnitt kommen im Haus täglich rund zehn Kinder zur Welt“, so die Diakonissen, die voriges Jahr in der Summe 3612 Geburten verzeichneten. Unter den 20 Babys des Rekordtags war auch die 1000. Geburt des Jahres: Der kleine Moritz aus Maxdorf wurde am 17. April um 17.55 Uhr mit 52 Zentimetern und einem Geburtsgewicht von 3350 Gramm geboren.

„Wir haben uns im Diakonissen-Stiftungs-Krankenhaus Speyer sehr gut aufgehoben und begleitet gefühlt“, wird Moritz’ Vater Jan-Felix Gottschlich zitiert. Für ihn war die Geburt in der Klinik demnach eine Art Heimspiel, habe er doch selbst bis Ende vergangenen Jahres als Arzt in Kinder- und Jugendmedizin des Hauses gearbeitet. Mutter Carolin und der Drittgeborene der jungen Familie konnten die Klinik laut Bericht zwei Tage nach der problemlosen Spontangeburt verlassen und seien von der fünfjährigen Schwester und dem „großen Bruder“, der demnächst zwei Jahre alt werde, sehnsüchtig erwartet worden.

Auch auf Frühgeburten spezialisiert

„Wir freuen uns, dass sich so viele Frauen für eine Geburt in unserer Klinik entscheiden“, sagt Florian Schütz, Chefarzt Gynäkologie und Geburtshilfe. Er leitet die größte geburtshilfliche Klinik in Rheinland-Pfalz und der Metropolregion, die als Perinatalzentrum (Level I) auch auf Frühgeburten und Risikoschwangerschaften spezialisiert ist. Das Perinatalzentrum verfügt über Kreißsäle und einen Kreißsaal-OP in unmittelbarer Nähe und bietet kinderärztliche Versorgung rund um die Uhr.