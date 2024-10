Dank des 74:57 (40:20)-Erfolgs über das Team Ehingen Urspring haben die Ahorn Camp Baskets den Anschluss ans Tabellenmittelfeld der Zweiten Basketball-Bundesliga ProB geschafft.

„Darauf können wir aufbauen, zumal in nächster Zeit Vergleiche mit Hochkarätern der Liga wie Köln oder Rhöndorf auf dem Programm stehen“, sagte Speyers Chefcoach Carl Mbassa nach dem ersten Heimsieg im dritten Anlauf in dieser Saison. Die Gastgeber überzeugten in der Nordhalle vor allem vor dem Seitenwechsel mit aufmerksamer Abwehrarbeit und einer überragenden Wurfquote von 72 Prozent aus der Nahdistanz.

Bombe Diala

„Mit der Leistung in den ersten beiden Vierteln bin ich sehr zufrieden. Wir haben auf eine defensiv orientierte Aufstellung gesetzt und damit das Ergebnis konstant gehalten“, betonte Mbassa. In den ersten zehn Minuten überrollten die Speyerer ihre Gäste mit 25:9 und sorgten mit einem 13:0-Lauf für eine Vorentscheidung.

In der zweiten Halbzeit wehrten sich die Ehinger zwar nach Kräften, liefen aber immer einem zweistelligen Rückstand hinterher und mussten letztlich die Übermacht der Ahorn Camp Baskets an diesem Tag anerkennen. Ein Sonderlob verdiente sich der Speyerer Flügelspieler Dennis Diala. „Er hat ein Bombenspiel gemacht. Dennis hat Ehingens sonstigen Topscorer Jorke Aav sehr gut verteidigt und zudem die meisten Punkte aller Akteure auf dem Feld erzielt“, sagte Mbassa.

Neben Diala (17 Punkte) trafen für die Pfälzer DJ Woodmore (15/2 Dreier) und David Aichele (15), der zudem elf Rebounds sicherte, zweistellig. Zudem überzeugten bei den Gastgebern der besonnene Aufbauspieler Christoph Rupp und Powerforward Marko Dordevic, der dem Gegner acht Mal den Ball abluchste. Bester Werfer der Ehinger war Tim Martinez (11/1).