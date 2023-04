Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Die Organisatoren der zweiten Massenimpfaktion in Speyer haben am Mittwoch den Kreis für diejenigen, die sich am Sonntag, 20. Juni, in der Auestraße mit dem Vakzin von Johnson & Johnson impfen lassen wollen, erweitert. Jetzt können sich mehr Menschen für die Immunisierung anmelden. Und das tun sie auch.

Ein paar Kilometer weiter weg von der Domstadt scheint es noch viele Impfwillige zu geben, die auf ihren Termin für die Spritze gegen das Coronavirus warten. Oder besser gesagt: gewartet