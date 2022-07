Ein 19-Jähriger ist mit Kokain hinterm Steuer erwischt worden. Er sagt, er habe die Droge unwissentlich konsumiert – und deshalb Widerspruch gegen eine angeordnete medizinisch-psychologische Untersuchung (MPU) eingelegt. Die Führerscheinstelle sieht das anders, also ist der Fall beim Stadtrechtsausschuss gelandet.

Bei einer allgemeinen Verkehrskontrolle in der Nacht vom 3. Oktober 2019 hat die Polizei Speyer ein Auto mit mehreren jungen Insassen angehalten. Bei einem der Mitfahrer wurden Drogen gefunden. Daraufhin wurde beim 19-jährigen Fahrer eine Blutprobe veranlasst. Das Ergebnis: Er hatte minimale Rückstände von Kokain im Blut. Die Beamten nahmen den Führerschein des jungen Mannes an sich. Er befand sich zu diesem Zeitpunkt noch in der Probezeit. Um den Führerschein wiederzubekommen, sollte er eine MPU) absolvieren. Das tat er jedoch nicht.

Stattdessen legte der 19-Jährige Widerspruch gegen die Verweigerung der Neuerteilung der Fahrerlaubnis ein. Vor dem Speyerer Stadtrechtsausschuss erschien er diese Woche jedoch nicht selbst, sondern ließ sich von seinen Rechtsanwalt Tobias Hahn vertreten.

Dieser schilderte die Umstände des Führerscheinentzugs im Einzelnen: Sein Mandant habe das Kokain unwillentlich und unwissentlich eingenommen. Bei der Verkehrskontrolle habe er, auch ohne dazu aufgefordert worden zu sein, angegeben, dass er ein paar Tage vorher einen Joint geraucht hatte. Von Kokain habe er nichts gesagt, weil er nichts davon wusste.

„Kein unbeschriebenes Blatt“

Logisch wäre gewesen, argumentierte der Anwalt, auch den Kokain-Konsum zuzugeben, wenn er denn konsumiert hätte. Ausfallerscheinungen habe er nicht gezeigt. Als er das Ergebnis der Blutprobe erfahren hatte, habe er sofort gesagt, er wisse nichts davon, das müsse man ihm, vielleicht durch den Joint, untergeschoben haben. Dafür spreche auch die festgestellte minimale Menge. Die MPU habe er deshalb verweigert, weil er sie für ungerechtfertigt gehalten habe. Sein Mandant habe auch vorher nie mit harten Drogen zu tun gehabt. Hier müsse die Härtefallregelung greifen.

Die Führerscheinstelle sah das anders. Zum einen sei der 19-Jährige „kein unbeschriebenes Blatt“. 2017 sei er als Jugendlicher verurteilt worden wegen des Besitzes von Ecstasy-Tabletten. „Kein unbeschriebenes Blatt“ – dem widersprach Anwalt Hahn mit Nachdruck. Damals sei es nicht um Konsum gegangen, sondern um Besitz. Er habe die Tabletten für einen Freund aufbewahrt.

Die Sachbearbeiterin der Führerscheinstelle hielt die Argumentation für eine Ausrede. Eine Entscheidung wird nach der Sitzung ergehen.