Von der Fahrbahn abgekommen und gegen zwei Betonpoller geknallt ist in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag laut Bericht der Polizei ein 19-jähriger Autofahrer in Speyer. Gegen 0.05 Uhr kam der junge Mann demnach ohne Fremdeinwirkung von der Landauer Straße nach rechts von der Fahrbahn ab. „Nach ersten Ermittlungen besteht der Verdacht, dass den jungen Mann am Steuer ein sogenannter ,Sekundenschlaf’ überkam und er deshalb nicht mehr die Spur halten konnte“, heißt es in dem Polizeibericht. Verletzt worden sei der 19-Jährige nicht. Er verursachte jedoch einen Schaden in Höhe von er hierbei nicht. Er verursachte einen Sachschaden in Höhe von schätzungsweise 5000 Euro.