Bei 693,7 lag die Sieben-Tages-Inzidenz für Speyer laut Landesuntersuchungsamt (LUA) am Dienstag – und damit etwas unter dem Wert von Montag (717,4). In Germersheim lag die Corona-Inzidenz bei 1282,1 (Montag: 1255,8), im Rhein-Pfalz-Kreis bei 744,4 (807,1). In Speyer gibt es derzeit 1856 aktuelle Fälle. Die landesweite Hospitalisierungsinzidenz betrug am Dienstag laut LUA 6,77 (Montag: 6,46). Der Wert gibt die Anzahl der Neuaufnahmen von Covid-Patienten im Krankenhaus innerhalb von sieben Tagen bezogen auf 100.000 Einwohner an.