Ein 34-Jähriger ist am Donnerstag gegen 21 Uhr mit seinem grauen Mercedes-Benz von der B39 auf die B9 in Richtung Germersheim aufgefahren. Dabei geriet er laut Polizei nach links auf die Gegenfahrspur und touchierte mit der linken Fahrzeugseite einen entgegenkommenden Lastwagen. Der 34-Jährige fuhr ohne anzuhalten weiter, konnte jedoch in Germersheim von der Polizei kontrolliert werden. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,8 Promille. Dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein beschlagnahmt. Gegen den 34-Jährigen wird nun wegen der Gefährdung des Straßenverkehrs und einer Verkehrsunfallflucht ermittelt. Gesucht wird aktuell noch der Lastwagen, der touchiert wurde. Der Fahrer oder Zeugen, die etwas gesehen haben oder ebenfalls gefährdet wurden, sollen sich bei der Polizei Speyer melden: Telefon 06232 1370, E-Mail pispeyer@polizei.rlp.de.