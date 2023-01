Die Beobachtung einer Zeugin am Sonntag gegen 17.20 Uhr in der Bismarckstraße ist einem 18-Jährigen zum Verhängnis geworden. Denn die Polizei kontrollierte das von ihr gemeldete Auto mit einer „potentiell gefährdenden Fahrweise“. Nach ersten Erkenntnissen fuhr der junge Mann mit einem grauen Opel Vectra mehrfach mit überhöhter Geschwindigkeit und quietschenden Reifen um Kurven in dem Wohngebiet. Die Beamten stellten die Fahrzeugschlüssel des 18-Jährigen sicher, um eine Weiterfahrt des uneinsichtigen Heranwachsenden zu verhindern. Bislang sind der Polizei keine Personen bekannt, die durch sein Fahrverhalten konkret gefährdet wurden. Die Beamten leiteten jedoch ein Strafverfahren wegen des Verdachts eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens ein. Die Polizei bittet Geschädigte und Augenzeugen darum, sich bei ihr unter Telefon 06232 1370 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de zu melden.