Eine Verfolgungsjagd mit der Polizei hat sich ein 18-Jähriger am Freitag gegen 2 Uhr morgens in Speyer geliefert. Wie die Polizei mitteilt, wurde zuvor eine Zivilstreife in der Auestraße auf einen Mercedes aufmerksam, der die Polizeikräfte „in zügiger Fahrweise“ überholte. Das Auto bog auf den Parkplatz eines Discounters ein, wo die Beamten das Fahrzeug kontrollieren wollten. Als sie das dem Fahrer mittels Blaulicht und Anhaltekelle verdeutlichten, flüchtete dieser mit dem Auto über die Franz-Kirrmeier-Straße. Das Polizeiauto nahm die Verfolgung auf. Zeitweise mussten die Beamten laut Polizeibericht auf knapp über 100 Stundenkilometer beschleunigen, um den Anschluss zum Flüchtenden nicht zu verlieren.

18-Jähriger flieht zu Fuß weiter

Letztlich endete die Flucht in einer Sackgasse der Carl-Dupré-Straße. Der 18-Jährige verließ sein Fahrzeug und versuchte, zu Fuß zu entkommen. Eine weitere Streife stellte ihn schließlich im Bereich der Industriebahngleise. Laut Polizei gab es keine Hinweise darauf, dass der 18-Jährige alkoholisiert war oder unter Drogeneinfluss stand. Seine Flucht habe er mit der Angst begründet, für sein Überholmanöver von der Polizei sanktioniert zu werden. Den 18-Jährigen erwartet nun ein Strafverfahren. Tatvorwurf: Verbotenes Kraftfahrzeugrennen.