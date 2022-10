Die Polizei hat am frühen Samstagmorgen auf der Maximilianstraße einen 18-Jährigen angehalten, der betrunken und ohne Licht Fahrrad gefahren ist. Laut Polizei-Mitteilung ist der 18-Jährige einer Streife in der Fußgängerzone aufgefallen, weil er ohne Licht und in Schlangenlinien über die gesamte Fahrbahnbreite gefahren ist. Bei einer Kontrolle sei er durch seine „verwaschene Aussprache“, eine „unsichere Standweise“ sowie Alkoholgeruch aufgefallen. Ein Alkoholtest ergab den Wert von 1,1 Promille. Der 18-Jährige muss sich wegen Trunkenheit im Verkehr verantworten.