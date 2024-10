Bei der Sendung „The Voice of Germany“ bei ProSieben und Sat.1 erhalten Musiktalente die ganz große Bühne. In diesem Jahr ist eine junge Frau aus Speyer dabei. Alina Jany hat bei ihrem ersten Auftritt überzeugt und nebenbei einen Jurorenkonflikt ausgelöst. Sie ist in die nächste Runde eingezogen und voller Hoffnung.

Nachdem die letzten Noten von Billie Eilishs Lied „Lovely“ verklungen waren, brach ein Begeisterungssturm im Publikum aus. Alina Jany,