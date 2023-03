1750 Euro hat die zweite Spendenaktion des Siedlunger Pizza & Kebaphauses im Weißdornweg in Speyer-Nord zugunsten der Erdbebenopfer in der Türkei eingebracht. Am Freitag, 2. März, hatten Freunde und Verwandte von Inhaber Mehmet Siyahtrup einen Tag lang selbstgemachte türkische Spezialitäten, Süßspeisen und Salate vor Siyahtrups Bistro und dem benachbarten Netto-Markt verkauft. Das Geld ist für Familien in der südostanatolischen Stadt Pazarcik bestimmt, die durch das Erdbeben gleichsam vor dem nichts stehen.

Siyahtrup selbst hat nach eigenen Angaben durch die Naturkatastrophe acht Angehörige verloren. Für einen Teil seiner Familie, der derzeit in Zelten untergebracht ist, sowie für Freunde hat er von einer Firma in der Türkei zwei Wohncontainer gekauft, in denen jeweils bis zu sechs Personen unterkommen können, wie der 46-Jährige sagt. Die Container sollen Mitte März ins Krisengebiet geliefert werden. Dann will der Imbiss-Besitzer selbst in die Türkei fliegen, die Aufstellung der Unterkünfte begleiten sowie Spendengelder an Bedürftige verteilen. Bei einer ersten Verkaufsaktion Mitte Februar waren 1445 Euro zusammengekommen.