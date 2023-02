Die Feuerwehr Speyer feiert in diesem Jahr 175-jähriges Jubiläum und plant deshalb verschiedene Aktionen. Eine davon wird eine Öffentlichkeitsoffensive über die sozialen Netzwerke Facebook und Instagram sein, die am Samstag, 11. Februar, startet und die Arbeit der Einsatzkräfte 24 Stunden lang multimedial begleitet.

„Große Feuerwehren in Deutschland haben vor ein paar Jahren damit begonnen, das Datum zu nutzen, um einen Tag lang über die vielfältigen Aufgaben der Feuerwehr zu berichten“, erklärt Peter Eymann, Speyers Brand- und Katastrophenschutzinspekteur. Das Datum sei bewusst gewählt, weil es an die Notrufnummer 112 erinnern soll.

Geplant ist demnach die sozialen Netzwerke alle zwei bis drei Stunden mit Collagen, Fotos, Videos und sogenannten Storys und Reels – wie sie Nutzer dieser sozialen Medien kennen – zu bestücken. Zwei Mitglieder des Presse- und Medienarbeitsteams der Feuerwehr sollen das Projekt, das am Samstag um 7 Uhr startet und am darauffolgenden Sonntag um 7 Uhr endet, betreuen. „Das ist ein sehr großer Aufwand. Unsere Medienarbeit wird rein ehrenamtlich betrieben, weshalb wir so etwas normalerweise nicht machen“, betont Eymann. Weil die Speyerer Feuerwehr am 8. Juni 1948 gegründet wurde, also ihr 175-jähriges Jubiläum feiert, beteilige man sich in diesem Jahr ausnahmsweise an einer derart aufwändigen Aktion.

Von einer solch intensiven Dokumentation eines Arbeitstags der Feuerwehr erhoffen sich die Einsatzkräfte das Interesse an ihrer Arbeit zu wecken. „Es wird viel vom Ehrenamt und Hauptamt zu sehen sein“, so Eymann auf RHEINPFALZ-Anfrage. Zum Wachwechsel am Sonntag, 7.30 Uhr, ist außerdem eine Zusammenfassung geplant.